Bucaspor’a yakın markaj

TFF 2. Lig'de Play-Off hedefini ıskalayarak sezonu 7. sırada bitiren Bucaspor 1928'in yıldızlarına teklif yağıyor. Sarı-lacivertli ekipte, attıkları gollerle büyük bir çıkış yakalayan Tunç Murat Behram ve Mehmet Fuat Gölbaşı için 1. Lig ekipleri sıraya girdi. Tunç Murat Behram'ı 1. Lig'in iddialı ekibi Samsunspor ve Gençlerbirliği takibine alırken, Mehmet Fuat için ise Keçiörengücü, Tuzla ve Eyüpspor devreye girdi. İki yıldız için sıraya giren 1. Lig ekiplerinin en kısa sürede transfer teklifini Buca yönetimine iletmesi bekleniyor. Tunç Murat'ın 2024, Mehmet Fuat'ın ise 2023 yılına kadar devam eden sözleşmeleri bulunuyor. Yönetim iki yıldızın geleceğine henüz karar vermezken, 1. Lig'e gözünü diken sarı-lacivertlilerin bu nedenle Tunç ve Mehmet'i takımda tutması bekleniyor.

DİĞER