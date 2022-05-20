Fethiye’nin gözü 2. Lig’de

3. Lig 3. Grup'ta yarı finalde Ofspor'u eleyerek finalde İçel İdmanyurdu ile eşleşen Fethiyespor, gözünü şimdi de kupaya dikti. Final maçını kazanarak başkentten evine zaferle dönmenin planlarını yapan lacivert-beyazlılar, İçel İY'yi gözüne kestirdi. Normal sezonda deplasmanda 4-2 yendiği İçel'e evinde 2-1 mağlup olan Fethiyespor, sezonun en önemli maçını kazanarak 3 yıl sonra 2. Lig'e dönmeyi arzuluyor. İlk hedefi geçtikleri için mutlu olduklarını belirten teknik direktör Selahaddin Dinçel, "Mutluyuz. 12. adamın müthiş desteğini gördük. Teşekkür ediyoruz. İnşallah finalde de tek vücut olacağız. O kupa Beşkaza Meydanı'na gelecek" dedi.

ZAFERE BİR ADIM KALDI

Fethiyespor Başkanı Esat Bakırcı, "Daha bitmedi, 90 dakika kaldı. Hiçbir şeye mazeret bırakmadan, bu seyircimizi final maçına da bekliyoruz. Bu sene hak ettik, şampiyonluğumuzu direk elimizden aldılar ama biz Play-Off'tan gidip bu kupayı Fethiye'ye getirmek inancındayız" dedi.

Öte yandan 28 Mayıs'ta kongreye gidecek olan lacivert-beyazlılar, ilk toplantıda çoğunluk sağlanaması halinde seçimin 4 Haziran tarihinde yapılacağı

açıklandı. ■ ERDOĞAN CANKUŞ