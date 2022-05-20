Spor Toto Tüper Lig'den düşen Göztepe'de devir trafiği gündemi meşgul etmeyi sürdürüyor. Eski başkan Mehmet Sepil'in daha önce ilk istifa ettiğinde de ismi gündeme gelen inşaat firması sahibi İnanç Kabadayı ile temaslarını sürdürdüğü konuşuluyor. Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı'nın son günlerde Sepil'le bir dizi görüşmeler yaptığı ifade edilirken, devir işlemlerinin yarın oynanacak Adana Demirspor karşılaşmasının ardından hız kazanacağı bildirildi. Mehmet Sepil daha önce 4 şirketin kulübe talip olduğunu ifade etmişti. Mehmet Sepil, "Yatırım için Türk şirketleri ağırlıklı durumda. 4 şirket var" ifadelerini kullanmıştı.Taraftarlar ve camia da erken başlayacak sezon öncesi bir an önce kulübün yapılandırmaya girmesini de bekliyor.

JAHOVİC VEDA ETTİ

Göztepe'de Makedon yıldız Adis Jahovic'ten erken veda. Beşiktaş maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Adana deplasmanında forma giyemeyecek olan Adis, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla veda etti. Sözleşmesi sona erecek olan Adis, yönetimin 'Takımda kal' çağrısına olumlu yanıt vermezken 1. Lig'den gelen teklifleri değerlendirmeye alacak. Resmi sosyal medya hesabından Göztepe formalı fotoğrafını paylaşan 35 yaşındaki oyuncu, paylaşıma el sallayan ifade ile sarı-kırmızılı kalpler ekledi. Taraftarlar, yapıcı yorumlarıyla Adis'e veda etti. Göztepe'ye 2016-2017 sezonunda transfer olan Adis, takımı Süper Lig'e çıkarırken 1.5 yılda 35 gol atarak Göztepe tarihinin en golcü yabancı oyuncusu olmuştu. 2017-18 sezonunda devre arasında Konyaspor ardından da Antalyaspor'a giden Makedon futbolcu geçen sezon devre arasında İzmir'e dönüp bu süreçte 11 gole imza atmıştı.