Haydi Bodrum

TFF 2. Lig Play-Off çeyrek finalinde Sivas Belediyespor'u eleyen Bodrumspor, yarı final ilk maçında bugün evinde An Zentrum Bayburt Özel İdare Spor'la karşı karşıya gelecek. Bodrum İlçe Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçta Burak Pakkan görev alacak. Karşılaşmanın rövanşı ise 24 Mayıs Salı günü Bayburt'ta oynanacak. Bu turu geçecek olan takım final maçında bugün saat 20.00'de Karacabey Belediye-Tarsus İdmanyurdu arasında oynanacak yarı final mücadelesinin galibiyle karşılaşacak. Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, ilk maçtan avantajlı bir skorla ayrılacaklarını belirterek, "Bayburt ekibi iyi bir takım. Biz taraftarımızın desteği ile avantajı elimize geçirmek istiyoruz. İnanıyorum ki finale kalıp hedefimiz olan 1. Lig'e yükseleceğiz" dedi. Bodrumspor, normal sezonda Bayburt Özel İdare'ye sahasında 2-1 yenildi, deplasmanda 2-0 kazandı.

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