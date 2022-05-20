Kaf-Kaf’ta işlem tamam

TFF 3. Lig 3. Grup'ta sezonu orta sıralarda sorunsuz tamamlayan Karşıyaka iç transferde iki yıldızını takımda tuttu. Yeşil-kırmızılılar, ön libero Mustafa Aşan ve stoper Cenk Özbey ile yeniden anlaşma sağladı. Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımızda oyuncularımız Mustafa Aşan ve Cenk Özbey sözleşmelerini 1 yıl daha uzattı" ifadelerine yer verildi. Takım kaptanı Aşan, "Karşıyaka ile olan gönül bağım çok farklı. Yönetimimizin şu ana kadar gösterdiği özveriye katkı koyabilmek için ve başkanımız Turgay Büyükkarcı'ya olan güvenimize istinaden para konusunu hiç açmadık bile. Önemli olan armamızın çok daha iyi noktalarda yer alması" dedi.

TARAFTARIN YÜZÜ GÜLECEK

Tecrübeli savunmacı Cenk Özbey ise "Emeğimizin karşılığını manevi olarak da alma vakti geldi. O nedenle, yönetimimize olan güvenimiz ile birlikte ben ve Mustafa ağabey sorgusuz sualsiz sözleşmemizi imzaladık. Umuyorum ki, Karşıyaka taraftarının yüzünü güldürmeyi başaracağız" şeklinde konuştu.

KARSIYAKA'DA GÜNDEN İÇ TRANSFER

TEKNİK direktör Erman Güraçar ile yola devam edecek olan Karşıyaka'da Can, Kerem Pala, Metin, Özgür, Namık Barış, Burak, Erdoğan ve kaleci Efe'nin de sözleşmeleri sona erecek. Yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda bu oyuncularla da görüşme yapacak.