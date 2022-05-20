Manisa FK gençleri unuttu

Spor Toto 1. Lig'de mücadele ettiği ilk sezonunda küme kalmayı son maçta Tuzlaspor'u 4-1 yenerek elde eden Manisa FK, genç oyuncularına neredeyse hiç şans vermedi. Geçen sezon Fenerbahçe'nin 500 bin Euro teklif ettiği 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Yiğit Kerem, bütün sezonu yedek kulübesinde geçirdi. Yiğit, ligde son maçta Tuzlaspor'a karşı 3 dakika görev alabildi.

Kupada 2 maçta Fatsa ile Altay'a karşı 180 dakika oynayan genç oyuncu, 4 teknik direktörün yaptığı kulüpte hiç düşünülmedi. 18 yaşındaki hücum oyuncusu Arda Çolak da ligde Samsun maçında 1, Altınordu maçında 11, toplam 12 dakika süre aldı. 19 yaşındaki orta saha Mehmet Ali Çelik ligde hiç süre almadı, kupada 2 maçta 91 dakika oynadı. 18 yaşındaki orta saha Efe Taylan Altunkara da ligde şans bulamadı, kupada 2 maçta 84 dakika şans buldu. ■ ÜMİT YÖNEY