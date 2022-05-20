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Haberler Spor Menemen veda ediyor

Menemen veda ediyor

İzmir ekibi kendisi gibi küme düşen Bursaspor ile saat 19.00’da deplasmanda karşılaşacak

20.5.2022

Menemen veda ediyor
Spor Toto 1. Lig'de geçen hafta küme düşmeleri resmen kesinleşen iki takım Bursaspor ve Nasadoge Menemenspor, bugün sezonun son maçında karşı karşıya gelecek. Bitchi Timsah Park'ta Gürcan Hasova'nın yöneteceği karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Yabancı futbolcular ve kiralıkları oynatmayacak Menemen'in son hafta sahaya genç ağırlıklı kadroyla çıkması bekleniyor. Menemenspor Teknik Direktörü Recep Yazıcı, küme düşme üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "Son maçımıza çıkıyoruz. Rakibimizle aynı kaderi paylaştık. Menemenspor olarak lige galibiyetle veda etmek istiyoruz" diye konuştu. İzmir temsilcisi 1. Lig'deki 3 sezonluk tarihinin ilk macerasının ardından yeni sezonda 2. Lig'e dönecek.
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