Şimdi yeni hedef Paris Olimpiyatları

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle düzenlenen İstiklal Türküleri Lansmanı ve Temsilci Gençler ile Milli Sporcuların Buluşma Programında konuştu. Gençlere hayallerinden vazgeçmemelerini tavsiyesinde bulunan Erdoğan, "Yürüdüğünüz yolda önünüze çıkan engellerin cesametinden korkmayın. Ülkemizde sayıları iki buçuk milyonu bulan faal sporcularımızın içinden şanlı bayrağımızı göndere çekecek orada dalgalandıracak daha nice şampiyonlarımızın çıkacağına inanıyorum. Evlatlarımızı harflerle sınıflandırarak onları belli kalıplara sokmak isteyenlere inat gençlerimiz üretmede ve başarmada sınır tanımıyor. Artık bir TEKNOFEST gençliği yetiştiriyoruz" dedi.

AYŞE ÇAĞIRIR'I TEBRİK ETTİ

ERDOĞAN Dünya Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda altın madalya kazanan Ayşe Çağırır'ı da tebrik etti. Erdoğan, "Sporcu gençlerimiz kazandıkları başarılarla ülkemizin ve milletimizin gururu haline geldiler. Artık biz Tokyo, şimdi hedef Paris diyoruz. Tokyo'yu aşacak olimpiyat madalyaları ile Allah'ın izniyle yola devam edeceğiz. Az önce eskrimdeki şampiyonunuzu izledik ve dinledik şimdi artık olimpiyat şampiyonluğu bekliyoruz. Az önce bir müjde daha aldım o da Dünya Boks Şampiyonasında yeni bir altın daha çıkardık Ayşe kızımızla. Yarın akşam (Bugün) 4 tane finalistimiz var. Yine kadınlarda, dörtte dört yapar mıyız yaparız. Onların müjdelerini de bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.