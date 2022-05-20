Şok! Cüneyt Çakır Katar’da yok

TÜRK hakemliğinin en önemli isimleri arasında yer alan Cüneyt Çakır dün FIFA'dan gelen haberle bu sezonki ikinci şokunu yaşadı. 8 Mart tarihinde MHK tarafından görevden alınan ve Ferhat Gündoğdu'nun görevinden istifa etmesnin ardından yeniden Türkiye'de maç yönetmeye Çakır 2022 Katar Dünya Kupası'nda maç yönetecek hakemler listesine dahil edilmedi. Türkiye'den herhangi bir hakem listede yer almadı. Turnuva tarihinde ilk kez kadın hakemler düdük çalacak. FIFA ayrıca kadın hakemler Fransız Stephanie Frappart, Ruanda'dan Salima Mukansanga, Japonya'dan Yoshimi Yamashita'ya görev verecek.

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