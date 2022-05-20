  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Şok! Cüneyt Çakır Katar’da yok

Şok! Cüneyt Çakır Katar’da yok

20.5.2022

Şok! Cüneyt Çakır Katar’da yok
TÜRK hakemliğinin en önemli isimleri arasında yer alan Cüneyt Çakır dün FIFA'dan gelen haberle bu sezonki ikinci şokunu yaşadı. 8 Mart tarihinde MHK tarafından görevden alınan ve Ferhat Gündoğdu'nun görevinden istifa etmesnin ardından yeniden Türkiye'de maç yönetmeye Çakır 2022 Katar Dünya Kupası'nda maç yönetecek hakemler listesine dahil edilmedi. Türkiye'den herhangi bir hakem listede yer almadı. Turnuva tarihinde ilk kez kadın hakemler düdük çalacak. FIFA ayrıca kadın hakemler Fransız Stephanie Frappart, Ruanda'dan Salima Mukansanga, Japonya'dan Yoshimi Yamashita'ya görev verecek.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA