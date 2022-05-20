Yazıcı belirsiz

Spor Toto 1. Lig'e veda eden Menemenspor'da, teknik direktör Recep Yazıcı'nın geleceği belirsiz. Geçen hafta evinde Gençlerbirliği'ne 3-1 yenilerek bitime bir hafta kala üç sezondur yer aldığı lige veda eden Menemenspor'da sözleşmesi sona erecek teknik direktör Recep Yazıcı'nın takımda kalıp kalmayacağı netlik kazanmadı. Üç hafta önce kurtarıcı olması için Cenk Laleci'nin yerine göreve getirilen 62 yaşındaki tecrübeli teknik adam, sarı-lacivertli kulübün küme düşmesine engel olamamıştı. İzmir temsilcisi teknik patron Yazıcı yönetiminde çıktığı 3 maçta 1 beraberlik, 2 yenilgi alırken 3 puanla tanışamadı.

MASAYA OTURACAKLAR

Sarı-lacivertli yönetim yarın deplasmanda Bursaspor'la oynanacak sezonun son maçının ardından teknik direktör Recep Yazıcı ile masaya oturup kararını verecek.

MENEMEN DAĞILIYOR

Menemenspor'da 2. Lig'e düşüşün ardından tüm yabancı oyuncuların yanı sıra kadrodaki yıldızlar da takımdan ayrılmanın hesabını yapıyor. Sarılacivertlilerde, kiralık oyunucular Batuhan Adıgüzel, Batuhan Kırdaroğlu ve Mehmet Akan'ın yanı sıra transfer teklifleri alan yıldızlar da yolcu. Bu sezon attığı gollerle takımın skor gücüne önemli bir katkı sağlayan Ahmet Sagat'ın 1. Lig'den gelen teklifleri değerlendireceği öğrenildi. Sagat gibi sözleşmesi sona eren Oğuzhan Çapar, Batuhan Şen'in de 2. Lig'de forma giymek istemediği öğrenildi.