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Haberler Spor Altay-Kasımpaşa Canlı anlatım

Altay-Kasımpaşa Canlı anlatım

Spor Toto Süper Lig'de 2 hafta önce küme düşmesi kesinleşen Altay, sezonun son maçında evinde Kasımpaşa ile karşı karşıya. Altay-Kasımpaşa maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

21.05.2022, 15:54

Altay-Kasımpaşa Canlı anlatım

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 16.00'da başlayan müsabakayı Çağdaş Altay yönetiyor. Müsabakanın biletleri VIP tribün 250, numaralı 50, maraton tribünü 25 TL'den satışa sunuldu.



Paixao, Bamba, Lis, Pinares ve Aka'nın ayrıldığı İzmir ekibinde kadro dışı kalan Murat ve tedavisi süren Deniz forma giyemeyecek. Ligde 34 puanla 18'inci sırada yer alan siyah-beyazlılar, 50 puanlı 12'nci basamaktaki rakibini yenerek taraftarına veda maçında galibiyet hediye etmeyi hedefliyor. İlk yarıda İstanbul'da oynanan maçı Kasımpaşa 2-0 kazanmıştı.

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