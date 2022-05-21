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Haberler Spor Altınordu Football Camps başlıyor

Altınordu Football Camps başlıyor

21.5.2022

Altınordu Football Camps başlıyor
Avrupa ve Türk futboluna Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder, Burak İnce gibi birçok yıldız kazandıran Altınordu, Football Camps ile gençlere profesyonel futbol eğitimi verecek. Futbol kampına katılan minikler, kulüp bünyesinde görev yapan antrenörlerden futbol eğitimi alacak. Temmuz ayının ilk haftasında başlayacak kamplar, haftalık periyotlar halinde eylül ayının son haftasına kadar sürecek. 5 gün boyunca Metin Oktay Yerleşkesi'nde yatılı kalacak geleceğin yıldızları, futbol eğitimlerinin yanı sıra İzmir'in yakın tarihi ve turistik yerlerini ziyaret ederek kültürel aktivitelerde de bulunacak. Kamp malzemelerinin kulüpten karşılanacağı etkinlikte turnuva ve yarışmalar da düzenlenecek. 2007-2012 doğumlu gençlerin yer alacağı futbol eğitimine katılan adaylara kurs sonunda katılım sertifikası da sunulacak.
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