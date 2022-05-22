Ahmet Bayram’dan İzmir’de yeni zafer

MANİSA Büyükşehir Belediyespor'un şampiyon maratoncusu Ahmet Bayram, Karabağlar Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen 'Bağımsızlık Koşusu'nda zirveyi yine kimseye kaptırmadı. 4.5 kilometrelik yol koşusunu 17:40'lık derecesiyle genel klasmanda 7. sırada tamamlayan Bayram, 40 yaş üzeri master kategorisinde ise ilk sırada yer aldı. Üçkuyular Fahrettin Altay Metro çıkışından Bahçelievler Uğur Mumcu Parkı'na dek süren koşuya bin 134 sporcu katıldı. Manisa BŞB'nin başarılı atleti, 40 yaş üzeri masterlar kategorisinde ilk sırayı elde ederek, başarılarına bir yenisini daha ekledi. ■ CÜNEYT HASÇELİK

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