Aydın 7 Eylül Gençlik 1. Lig biletini ıskaladı

TFF Kadınlar 2. Lig Play-Off müsabakalarında Aydın'ı temsil eden 7 Eylül Gençlik Spor Kulübü, İstanbul ekibi Pendik Çamlık Spor'a 3-0 yenilerek elendi. Eskişehir Hasan Doğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Eylem Yıldız'ın 15. dakikadaki golüyle 1-0 geriye düşen kırmızı-beayazlılar, 42'de penaltından Bahar Kol'un golüyle yıkıldı: 0-2. İkinci yarıda 7 Eylül Gençlik etkili oynasa da Pendik Çamlık 65'te yine Bahar Kol'un penaltısıyla umutlarını çime gömdü: 0-3. Bu skorla 7 Eylül Gençlik, 1. Lig'e yükselme şansını kaybederek elendi. Pendik Çamlık Spor, bugün saat 12.00'de İstanbul ekibi Kemer FK ile finalde karşı karşıya gelecek, kazanan 1. Lig'e çıkacak. ■ İHSAN KARATAŞ

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