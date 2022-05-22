Başkan Erdoğan’dan, VakıfBank Kadın Voleybol Takımı’na tebrik

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde İtalya'nın Imoco Volley ekibi 3-1 yenerek, 2021-2022 sezonunun şampiyonu oldu. Başkan Erdoğan, VakıfBank Kadın Voleybol Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:

2021-2022 sezonunda elde ettiği üstün başarıları Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olarak taçlandıran @VakifBankSK

Kadın Voleybol Takımı'nı şahsım ve milletim adına en içten dileklerimle tebrik ediyorum.