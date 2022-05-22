Denizli’nin altın kızı Selvinaz

İSTANBUL'DAKİ 7. Uluslararası Kick-Boks Dünya Kupası'nda gençler 55 kiloda birinciliğe ulaşan Denizlili Selvinaz Cura, elde ettiği başarının çok gurur verici oluğunu belirterek, hedefinin milli takım forması giymek olduğunu söyledi.

HEDEF KOCAELİ'DE BİRİNCİ OLMAK

Merkezefendi ilçesinde hazırlandığı spor salonunda arkadaşları tarafından meşalelerle karşılanan Selvinaz Cura, birçok kez il birinciliği kazandığı kick-boksta Ege ve Akdeniz Bölge Şampiyonu ve Türkiye ikincisi olduğunu anlattı. Selvinaz'ın antrenörü İsmail Kol ise, öğrencisinin kendisine bu güzel duyguyu yaşattığı çok mutlu olduğunu söyledi.

Selvinaz Cura, annesinin kick-boksu erkek sporu olarak değerlendirdiği ve yapmamasını istediğini belirterek, "Daha sonra çevremdekiler de yapma, 'haftada 6 gün spor mu yapılır' dediler. Ben geçtiğimiz günlerde aldığım kupayla bu spordaki başarımı kanıtlamış olduğumu düşünüyorum" dedi. Her zaman "kendi bildiği" yolda ilerlediğini aktaran Selvinaz Cura, şöyle konuştu: "İstanbul'da şampiyon oldum. Ayrıca çift branştan katılmıştım ve dünya ikinciliği kupam var. Çok gurur vericiydi. Hedefim Kocaeli'nde şampiyon olup, milli formayı giyip ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek." ■ SEBAHATTİN ALP