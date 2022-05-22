Haydi Vakıfbank

VAKIFBANK, Slovenya'nın ev sahipliği yaptığı CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde bugün İtalyan ekibi Imoco Volley ile karşı karşıya gelecek. Ljubljana kentindeki Dvorana Center Stozice'de oynanacak zorlu mücadele Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak. Dört şampiyonluk ile CEV Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan iki takımdan biri olan VakıfBank ile son şampiyon İtalya Imoco Volley'i karşı karşıya getirecek

CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'ne Slovenya'nın Ljubljana kenti ev sahipliği yapacak. Sezonu 5 kulvarda 5 şampiyonluk ile tamamlamak adına son adımı atmak üzere sahaya çıkacak olan VakıfBank, aynı zamanda CEV Şampiyonlar Ligi'ni de beşinci kez kazanarak rekorlarına bir yenisini daha eklemek için mücadele edecek. Geçtiğimiz sezon da CEV Şampiyonlar Ligi finalinde kozlarını paylaşan iki güçlü ekip bu sezon Ankara'da FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde karşılaşmış ve mücadeleyi kazanan taraf ise VakıfBank olmuştu.