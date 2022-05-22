  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Kuşadası'nda Milliler final biletini alamadı

Kuşadası'nda Milliler final biletini alamadı

22.5.2022

Kuşadası’nda Milliler final biletini alamadı
ULUSLARARASI Voleybol Federasyonu (FIVB) Plaj Voleybolu Dünya Turu VW Beach Pro Tour Kuşadası Challenge'da Hasan Hüseyin Mermer-Safa Urlu ikilisinden oluşan Türkiye Plaj Voleybolu Milli Takımı, Fransa karşısında 2-1'lik skorla elendi. İlk seti 21-17 alan Fransa karşısında 2'nci sette 21-16'lık üstünlük kurarak durumu 1-1'e getiren Türkiye, 3'üncü seti 15-8 kaybedince turnuvadan elendi. Milliler, ilk maçında Norveç'e 2-0 mağlup olmasına rağmen Avusturalya'yı 21-19 ve 21-18'lik setlerle 2-0 mağlup ederek adını son 18 takım arasına yazdırmıştı. Kadınlarda Bahanur Gökalp-Merve Çelebi ikilisi Amerika ve İtalya'ya 2-0, Selin Toy-Suzan Dilara Gedikoğlu ikilisi de Şili'ye 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda ettiler. Erkeklerde ise Yusuf Özdemir-Mustafa Susam ikilisi ABD'ye 2-0, Necmi Ayberk Güllük- Batuhan Kuru ikilisi de Meksika'ya aynı skorla yenilip elendi. ■ İHSAN KARATAŞ
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA