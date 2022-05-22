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Haberler Spor Manisa Futbol’da ulusal lisans sevinci

Manisa Futbol’da ulusal lisans sevinci

22.5.2022

Manisa Futbol’da ulusal lisans sevinci
Spor Toto 1. Lig ekibi Manisa Futbol Kulübü, 'Ulusal Kulüp Lisansı' almaya hak kazanan 13 takım arasında yer aldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Lisans Kurulu, lisans adayı kulüpleri; Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda aranan sportif, altyapı, personel-idari, hukuki ve mali kriterler yönünden inceledi ve 2022- 2023 sezonu için UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazanan kulüpleri belirledi. Yapılan incelemeler sonucunda 19 kulüp UEFA lisansı almaya hak kazanırken, Manisa Futbol Kulübü Ulusal Lisans almaya hak kazanan 13 kulüp arasında yer aldı.
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