Sivasspor’dan güzel prova2-1

Süper Lig'in son haftasında Sivasspor, sahasında kupa finalinde karşılaşacağı Kayserispor'u mağlup etti: 2-1. 21. dakikada Kerem'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Felix, kafayla topu ağlara gönderdi: 1-0. 56'da sol kanatta topla buluşan Cardoso, Mehmet ve Sefa'dan sıyrıldıktan sonra yakın kale dibine yerden vuruşunu yaptı, top kaleci Emre'nin kapattığı köşeden ağlarla buluştu: 1-1. 63'te sol kanattan Ziya'nın içeriye çevirdiği topa ceza alanı içinde Kerem vuruşunu yaptı ve skoru belirledi: 2-1.

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