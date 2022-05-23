Edremit’te kemeri Recep Kara kazandı

Balıkesir'de Edremit Belediyesi tarafından düzenlenen ve bu yıldan itibaren ilçenin Kuva-yi Milliye kahramanı Şehit Hamdibey'in adı verilen 16. Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşleri pandemi nedeniyle verilen 2 yıllık aranın ardından yeniden gerçekleştirildi. 13 farklı kategoride toplam 380 güreşçinin yarıştığı güreşlerde başpehlivanlıkta 29 pehlivan er meydanına çıktı. Güreşseverlerin heyecanla takip ettiği güreşlerde başpehlivanlığı finalde rakibi Orhan Okullu'yu mağlup eden Recep Kara kazandı. 2023 yılında yapılacak olan 17. Edremit Belediyesi Geleneksel Şehit Hamdibey Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin ağalığı ihalesini iş insanı Hamit İzmirli kazandı.

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