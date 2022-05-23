Fenerbahçe’ye Dzyuba geliyor

Sezonu 73 puanla 2. bitiren Fenerbahçe'de gözler şimdi hem yeni teknik adama hem de transferlere çevrilmiş durumda. Sezonu çok erken açacak olan Kanarya'nın gözde ismi Artem Dzyuba'dan son dakika açıklaması geldi. 2015 yılından beri formasını giydiği Zenit ile yollarını ayırdığını açıklayan 33 yaşındaki Rus golcünün adı sık sık Fernerbahçe ile anılıyordu. Avrupa futbolunun dikkat çeken isimlerinden biri olan Dzyuba, bu sezon 39 maçta 13 gol, 10 asistlik performansa imza attı. Rusya Milli Takımı'nın da vazgeçilmez yıldızları arasında yer alan tecrübeli futbolcu tam 55 kez Uluslararası arenada boy gösterdi ve 30 gol kaydetti.

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