Hazal Burun’dan muhteşem başarı

ULUSLARASI Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından Fransa'da gerçekleştirilen okul sporlarının en büyük organizasyonu Gymnasiade 2022 sona erdi. Normandiya kentinde düzenlenen, 20 branşta 64 ülkeden 3 bin 400'ü aşkın sporcunun yarıştığı organizasyonda ülkemizi temsil eden okçuluk takımı 15 madalya kazanmayı başardı. Ülkemizi temsil eden kafilemizdeki Dr. Ejder Sözen nezaretinde çalışmalarını sürdüren Yatağanlı sporcu Hazal Burun, liselerarası okçuluk branşında makaralı yay kadınlar kategorisinde altın madalyayla dönerek bir kez daha gurumuz oldu. Muğla Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Hazal Burun, bireyselde 1 altın, takım halinde 1 altın ve karışık takımla bronz madalyanın sahibi oldu. Antrenör Dr. Ejder Sözen "Hazal bunu genelde yapıyor, önce bir hedef koyuyor ve biz bu hedefi olgunlaştırıyoruz. Motive oluyor, motivasyonunu canlı tutarak sonuca gidiyor. Başarı grafiğini giderek yükseltiyor" diye konuştu.



■ SERVET SARUN

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