İlkay Gündoğan attı Manchester City coştu

İngiltere Premier Lig'in son haftasında Aston Villa'yı 3-2 yenen Manchester City, Liverpool'un 1 puan önünde şampiyonluğa ulaştı. Ligin 38. haftasındaki şampiyonluk mücadelesi büyük heyecana sahne oldu. Son maçlara Liverpool'un bir puan önünde lider giren Manchester City, Aston Villa'yı konuk etti. Aston Villa, Cash'in 37. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Aston Villa, 69'da Coutinho ile farkı 2'ye çıkardı. Oyuna 68. dakikada dahil olan Türk asıllı Alman milli futbolcu İlkay Gündoğan, oyunun kaderini değiştirdi. İlkay ile 76. dakikada umutlanan City, 2 dakika sonra Rodri'nin kaydettiği golle skoru eşitledi. 81'de bir kez daha sahneye çıkan İlkay, M. City'nin sahadan 3-2 galip ayrılmasını sağladı. Puanını 93'e çıkaran City, Liverpool'un 1 puan önünde art arda 2., toplamda 8. kez şampiyon oldu.

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