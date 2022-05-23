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Haberler Spor Karşıyaka’da Taha profesyonel oldu

Karşıyaka’da Taha profesyonel oldu

23.5.2022

Karşıyaka’da Taha profesyonel oldu
TFF 3. Lig'de sezon tamamlandıktan sonra iç transfere yönelen Karşıyaka, U19 takımından santrfor Taha Yeşilbaş'ı profesyonel yaptı. Ümraniyespor altyapısından geçen sezon yeşil-kırmızılıların altyapısına katılan 19 yaşındaki Taha, Bölgesel Gelişim U19 Ligi'nde final oynayan Karşıyaka'da ligde 10, Play-Off'ta 6 golle yıldızlaştı. Taha, İzmir temsilcisiyle 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Karşıyaka, U19 takımından Taha gibi gençleri A takım bünyesine katarak sezon başında kampa götürecek. Transfer yasağını bir kez daha kaldıracak olan KSK'de iç ve dış transfer çalışmaları da devam ediyor.
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