Kuşadası’nda final maçları oynanacak

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB), Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen "VW Beach Pro Tour Kuşadası Challenge", eleme ve çeyrek final maçlarıyla devam etti. Kuşadası'nda Sevgi Plajı'nda oynanan eleme karşılaşmasında Hasan Hüseyin Mermer-Sefa Urlu ikilisinden oluşan Plaj Voleybolu Erkek Milli Takımı, Fransa'ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Plaj Voleybolu Dünya Turu VW Beach Pro Tour Kuşadası Challenge turnuvası, farı final ve final maçlarıyla devam edecek.

■ İHSAN KARATAŞ