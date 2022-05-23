Manisa FK’dan Kappel bombası

Spor Toto 1. Lig'de yeni sezona şampiyonluk hedefiyle girmeye hazırlanan Manisa Futbol Kulübü, transferde bomba bir ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Manisa temsilcisinin, son 4 sezonda İzmir ekibi Altay'ın formasını giyen Hollandalı yıldız Leandro Deyrinio Kappel'le el sıkıştığı iddia edildi. 33 yaşındaki hücum oyuncusunun, Süper Lig'e veda eden Altay'la bu hafta yollarını ayıracağı ve büyük ölçüde anlaştığı Manisa FK'yla sözleşme imzalayacağı öğrenildi.Manisa FK'da, teknik direktör arayışları da hız kazandı. Kurmayların gündeminde ilk sırada tecrübeli teknik adam Yalçın Koşukavak bulunuyor.



YALÇIN KOŞUKAVAK İLK SIRADA

Karadeniz ekibi Samsunspor'la anlaşamayan teknik direktör Çağdaş Atan'la görüşen ve temaslarını sürdüren siyahbeyazlıların, İzmir doğumlu 50 yaşındaki Yalçın Koşukavak ismini listede ilk sıraya aldığı öğrenildi.

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