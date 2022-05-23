Milas’a filede Rus smaçör

Mavi-beyazlılar, Belarus ekibi Shakhtar Soligorsk ’tan 1997 doğumlu Rafael Migel ile anlaştı. Muğla temsilcisi, Niksar’dan libero Oktay Tetik’i transfer etti

ERKEKLER 1. Ligi ekiplerinden Milas Belediyespor, 2022-2023 sezonu transfer çalışmalarında gaza bastı, 1997 doğumlu Rus smaçör Rafael Migel ile sözleşme imzaladı. Son olarak Kazakistan'ın Atyrau VC takımında forma giyen oyuncu kariyerinde; Yaroslavich Yaroslavl (Rusya), Lokomotiv-Izumrud Ekaterinburg (Rusya), Lokomotiv-Izumrud Ekaterinburg (Sırbistan), Shakhtar Soligorsk (Belarus) takımlarında forma giydi. Kazakistan, Belarus ve Sırbistan'da şampiyonluk yaşayan Migel, Rusya Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde 2020-2021 sezonunun MVP'si seçildi. Milas Belediyespor, ayrıca Niksar Belediyespor'dan 1996 doğumlu eski oyuncusu libero Oktay Tetik'i de renklerine bağladı.