  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor NBA takımı seviyesindeyiz

NBA takımı seviyesindeyiz

Avrupa Ligi’nde R.Madrid’i yenerek kupayı müzesine götüren Efes’te Ataman, “Müthiş oyuncularım var. NBA takımı seviyesindeyiz” dedi

23.5.2022

NBA takımı seviyesindeyiz
Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde İspanya ekibi Real Madrid'i 58-57 mağlup ederek üst üste ikinci şampiyonluğunu elde eden Anadolu Efes'in Başantrenörü Ergin Ataman, bu başarıyla tarih yazdıklarını söyledi. Ataman, "Olağanüstü bir duygu. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Oyuncularım tarih yazdılar" ifadelerini kullandı. Real Madrid'in de karşılaşmada iyi bir performans gösterdiğini aktaran Ataman, "Onlar adına üzgünüm. Son çeyrekte nasıl oynayacağımızı çok iyi biliyoruz. Müthiş oyuncularım var. Kilitlenen anları çözebiliyoruz. Takımım, NBA takımı seviyesinde. Bu sezon NBA takımı gibi oynamadık ama önceki sezonlarda öyle oynadık. Hepsi bu" dedi.

HEDEFİM A MİLLİ TAKIM
Pini Gershon'un ardından Avrupa Ligi'nde üst üste şampiyonluk yaşayan ilk başantrenör olmasıyla ilgili bir soruya Ataman, "Müthiş bir duygu. Türkiye'yi temsil ettiğim için çok gururluyum. Hedefim, A Milli Takım'la da madalya kazanmak. Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olmak" diye konuştu.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA