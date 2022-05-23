NBA takımı seviyesindeyiz

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde İspanya ekibi Real Madrid'i 58-57 mağlup ederek üst üste ikinci şampiyonluğunu elde eden Anadolu Efes'in Başantrenörü Ergin Ataman, bu başarıyla tarih yazdıklarını söyledi. Ataman, "Olağanüstü bir duygu. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Oyuncularım tarih yazdılar" ifadelerini kullandı. Real Madrid'in de karşılaşmada iyi bir performans gösterdiğini aktaran Ataman, "Onlar adına üzgünüm. Son çeyrekte nasıl oynayacağımızı çok iyi biliyoruz. Müthiş oyuncularım var. Kilitlenen anları çözebiliyoruz. Takımım, NBA takımı seviyesinde. Bu sezon NBA takımı gibi oynamadık ama önceki sezonlarda öyle oynadık. Hepsi bu" dedi.



HEDEFİM A MİLLİ TAKIM

Pini Gershon'un ardından Avrupa Ligi'nde üst üste şampiyonluk yaşayan ilk başantrenör olmasıyla ilgili bir soruya Ataman, "Müthiş bir duygu. Türkiye'yi temsil ettiğim için çok gururluyum. Hedefim, A Milli Takım'la da madalya kazanmak. Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olmak" diye konuştu.

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