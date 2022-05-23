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Şampiyon kötü bitirdi

Başakşehir, 11. dakikada Okaka, 31’de Epureanu ve 42’de Serdar’ın attığı gollerle sonuca gitti. Trabzon’a 59’da Nwakaeme’nin golü ise yetmedi

23.5.2022

Şampiyon kötü bitirdi

Süper Lig'in son haftasında şampiyon Trabzonspor, deplasmanda Başakşehir'e mağlup oldu: 3-1. Turunculacivertliler bu sonuçla ligi 4. sırada bitirerek Konferans Ligi biletini kaptı. 11. dakikada sağ kanattan Mahmut Tekdemir'in ceza sahasına yaptığı ortada, altı pas önünde müsait durumdaki Okaka kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0. 31'de Serdar Gürler'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta arka direkte kafayı vuran Epureanu fileleri havalandırdı: 2-0. 42'de ani gelişen atakta Trezeguet'in uzun pasıyla buluşan Serdar, meşin yuvarlağı düzeltti. Siopis'ten de topu kurtaran Serdar'ın ceza sahası içinden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0. 59'da Visca'nın sağ kanattan yaptığı ortada kafalardan seken meşin yuvarlak, Nwakaeme'nin önüne düştü. Bu oyuncu skoru belirledi: 3-1.




BAŞAKŞEHİR'DEN ALKIŞ JESTİ GELDİ
Medipol Başakşehirli futbolcular, şampiyon Trabzonsporlu futbolcuları sahada alkışlarla karşıladı. Saha kenarında koridor oluşturan Başakşehirli futbolcular, soyunma odasından çıkan bordo-mavili oyuncuları alkışlarla kutladı. Medipol Başakşehir Kaptanı Mahmut Tekdemir, eski takım arkadaşı Edin Visca'ya da çiçek verdi.

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