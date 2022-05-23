Takımı düştü kendi kral oldu

Spor Toto 1. Lig'de tutunamayan ve gelecek sezon 2. Lig'de mücadele edecek olan Menemenspor'un gurbetçi forveti Ahmet Sagat, takımının küme düşmesine rağmen attığı gollerle sezonu gol kralı olarak kapattı. İzmir temsilcisinin sezon başında Alman ekibi Koblenz'den kadrosuna kattığı 25 yaşındaki forvet, sarılacivertli ekipteki ilk sezonunda 17 gole ulaşarak, ligin en skorer ismi olma başarısı gösterdi. Sezon içinde istikrarlı performansıyla dikkatleri çeken ve 36 maçın 35'inde ilk 11'de oynayan golcü forvet, 4 golün de pasını vererek Menemenspor'un attığı 42 golün 21'ine direkt etki etti.



HEM SEVİNÇ HEM ÜZÜNTÜ YAŞADI

2013-2014 sezonunda 19 gol atan Manisasporlu Slavko Peric'le birlikte gol krallığını paylaşan Balıkesirsporlu Muhammet Reis'ten 7 sezon sonra bu unvanı kazanan ilk yerli oyuncu olma başarısını da gösteren Ahmet Sagat'ı Ankara Keçiörengücü'den Emeka Eze ve İstanbulspor'dan İbrahim Yılmaz 16'şar golle, Eyüpsporlu Umut Bulut ise 14 golle takip etti. Ahmet Sagat, gol kralı olarak sevinci, takımının bir alt lige düşmesiyle de büyük üzüntü yaşadı.



BEŞİKTAŞ'IN GÜNDEMİNDE

Menemenspor formasıyla attığı 17 golle gol kralı olan Ahmet Sagat, Süper Lig ekiplerinin transfer listesine girdi. İzmir ekibinde istikrarıyla ön plana çıkan Sagat'ın, Beşiktaş formasını giymeye yakın olduğu belirtildi. Yeni sezon öncesi yerli oyuncu arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın İzmir ekibiyle 30 Haziran'da sözleşmesi bitecek gurbetçi golcü Ahmet Sagat'ı transfer listesine aldığı ve uzun zamandır da takip ettiği öğrenildi. 25 yaşındaki golcü ile devre arasında Fenerbahçe ve Trabzonspor da ilgilenmişti.

KEREM PAYKOÇ YOLCU

Menemenspor'un genç futbolcusu Kerem Paykoç Süper Lig ve 1. Lig ekiplerinin radarına girdi. İzmir temsilcisinin 18 yaşındaki defans oyuncusu Kerem, bu sezon ligde 11 maçta, kupada ise 3 maçta forma giydi, 1 kez gol pası verdi. Görev aldığı maçlarda başarılı görüntüsüyle dikkatleri çeken savunmacıya Süper Lig'den özellikle Antalyaspor'un yoğun ilgisinin olduğu öğrenildi. Akdeniz temsilcisinde teknik direktör Nuri Şahin'in Kerem'i kadrosunda görmek istediği ve önümüzdeki günlerde sarılacivertli yönetimin kapısını çalacağı gelen haberler arasında.

BERKE ÖZBAY