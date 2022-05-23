Turgutlu’da kupayı Yıldızspor kaldırdı

Turgutluspor tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı U-11 Futbol Turnuvası'nın şampiyonu Manisa Yıldız Spor Kulübü oldu. Sporcuların ailelerinin de büyük ilgi gösterdiği turnuva Turgutluspor'un Irlamaz Tesisleri'nde gerçekleşti. Göztepe, Manisa Futbol Kulübü ve Turgutluspor gibi profesyonel takımların altyapılarının da yer aldığı organizasyonda 14 takım mücadele etti. Katıldığı turnuvada rakiplerini tek tek geçen kırmızı-siyahlılar, finalde Turgutlu Ege Spor Kulübü ile eşleşti. Sahadan galibiyetle ayrılan Manisa Yıldız SK oyuncuları şampiyon olmanın mutluluğunu doyasıya yaşadı. Teknik sorumlu Hüseyin Şahin, "Yeni kurulan bir kulübüz. Bir yılı yeni geride bıraktık. Hem A takım anlamında hem de altyapımızla iyi bir yol aldığımızı düşünüyoruz" dedi.



■ İLKER UYAR

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