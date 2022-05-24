  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Denizli’nin altın çocuğu Eren

Denizli’nin altın çocuğu Eren

14 yaşındaki başarılı atlet Eren Özdemir Kayseri’de Türkiye ikincisi olmayı başardı kentin gururu oldu

24.5.2022

Denizli’nin altın çocuğu Eren
KAYSERİ'DE gerçekleştirilen Türkiye, TAF Turkcell Küçükler Atletizm Festivali'nde Ege Bölgesi'ni temsilen katılan atlet Eren Özdemir, yarışmada Türkiye ikinciliği derecesiyle Denizli'ye döndü. Denizlili 14 yaşındaki atlet Eren Özdemir, katıldığı ilk şampiyonadan önce bölgede derece yapıp ardından Türkiye 2.'si oldu. Denizli Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu olan Özdemir, 4 salise farkla 60 metrede Türkiye birinciliğini kaçırdı. Profesyonel yaşamının ilk yılında hem bölge hem de ülke derecesi yapan Denizlili atlet, genç yaşında başarının altına imza attı. Henüz profesyonel spor hayatının 1 yılını dahi geride bırakmayan 14 yaşındaki Özdemir, Balıkesir'de gerçekleştirilen Erkekler U-14 60 metre bölge elemelerinde 8 saniyelik dereceyle 3. olarak finale kalmıştı. ■ SEBAHATTİN ALP
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA