Denizli’nin altın çocuğu Eren

KAYSERİ'DE gerçekleştirilen Türkiye, TAF Turkcell Küçükler Atletizm Festivali'nde Ege Bölgesi'ni temsilen katılan atlet Eren Özdemir, yarışmada Türkiye ikinciliği derecesiyle Denizli'ye döndü. Denizlili 14 yaşındaki atlet Eren Özdemir, katıldığı ilk şampiyonadan önce bölgede derece yapıp ardından Türkiye 2.'si oldu. Denizli Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu olan Özdemir, 4 salise farkla 60 metrede Türkiye birinciliğini kaçırdı. Profesyonel yaşamının ilk yılında hem bölge hem de ülke derecesi yapan Denizlili atlet, genç yaşında başarının altına imza attı. Henüz profesyonel spor hayatının 1 yılını dahi geride bırakmayan 14 yaşındaki Özdemir, Balıkesir'de gerçekleştirilen Erkekler U-14 60 metre bölge elemelerinde 8 saniyelik dereceyle 3. olarak finale kalmıştı. ■ SEBAHATTİN ALP

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