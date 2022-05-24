Haydi KAF-KAF

ING Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final serisindeki üçüncü ve son maçta Pınar Karşıyaka, bugün THY Euroleague'de üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes'e konuk olacak. İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Maçı kazanan taraf adını yarı finale yazdırarak, Bahçeşehir Koleji'ni seride 2-0'la geçen Galatasaray NEF'le final için rakip olacak. Eşleşmenin İstanbul'daki ilk maçını 90-66 Anadolu Efes, İzmir'deki rövanşı 79-73 Karşıyaka kazandı.

KARŞIYAKA TUR ATLAMAK İSTİYOR

İki taraf arasında 15 Mayıs'ta oynanması gereken üçüncü ve son karşılaşma Anadolu Efes'in Euroleague'deki Final Four maçları nedeniyle Basketbol Federasyonu tarafından ertelendi. Anadolu Efes, Belgrad'da düzenlenen Final Four'da 19 Mayıs'taki yarı finalde Yunan ekibi Olympiakos, 21 Mayıs'taki finalde de İspanyol devi Real Madrid'i yenerek basketbolda Avrupa'nın 1 numaralı organizasyonunda üst üste ikinci kez şampiyonluk yaşayan ilk temsilcimiz olmayı başardı. Pınar Karşıyaka, Avrupa'dan zaferle dönen rakibini ligde eleyip yoluna devam etmeyi hedefliyor.