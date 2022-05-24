Hüsamettin’e kanca

Spor Toto Birinci Lig'de bitime 1 maç kala kümede kalmayı garantileyen Altınordu'da sözleşmesi bitecek olan Hüsamettin Yener'e 3 talip çıktı. Bu sezon oynadığı 34 maçta 4 gol atan 4 de asist yapan 27 yaşındaki hücum oyuncusunu Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor, Samsunspor ve Ankara Keçiörengücü istiyor. İzmir ekibinin yeni sezonda da devem etmek istediği futbolcular arasında yer alan Hüsamettin'in önce İzmir ekibiyle bir görüşme yapacağı ardından da gelen teklifleri değerlendireceği öğrenildi. Kırmızı-lacivertlilerin 2019-2020 sezonunun devre arasında Altay'dan renklerine kattığı tecrübeli futbolcu bu sezon kritik maçlarda attığı gollerle takımına hayat verdi.

SÖZLEŞMELERİ BİTİYOR

Altınordu'da Hüsamettin Yener'in dışında Ankaragücü'nden kiralanan stoper Erdi, stoper Volkan, sağ bek Rıdvan, forvet arkası Recep ve sağ kanat Ahmet İlhan Özek'in da sözleşmeleri bitiyor.

BASKANLA GÖRÜSECEKLER

ALTINORDU'DA teknik heyet dün yeni sezonla ilgili olarak bir toplantı yaptı. Teknik heyetin başkan Seyit Mehmet Özkan ile görüşeceği ve yeni sezonun planlamasını yapacağı ifade edildi. Yapılacak toplantıda gideceklerin yanı sıra gelecek futbolcular da masaya yatırılacak. Sezonun sona ermesiyle tatile çıkan kırmızı- lacivertli ekip, 2022-2023 sezonu hazırlıklarına Haziran ayı sonunda başlayacak.