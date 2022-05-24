İngiltere İlkay’ı konuşuyor

İNGİLTERE Premier Lig'in son haftasına lider giren Manchester City, 2-0 geriye düştüğü Aston Villa maçında sonradan oyuna giren İlkay Gündoğan'ın attığı 2 golle maçı 3-2 kazanıp şampiyonluğu elde ederken Türk asıllı yıldız Ada'da kahraman ilan edildi. İngiliz basını şampiyonluk golüne imza atan İlkay'ı göklere çıkardı. Mirror, "İlkaayy!" manşetini atarken, The Times ise, "6 sihirli dakika" manşetiyle İlkay'ın gol sevincine yer verdi. İlkay'ın Aston Villa maçındaki bu inanılmaz başarısı Avrupa basınında da geniş yankı buldu.

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