Jesus’un planı belli oldu

SÜPER Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynama hakkını kazanan Fenerbahçe, transfer için kolları sıvadı. Yönetimin 1 yıllığına anlaştığı Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un da transfer planı belli oldu. 67 yaşındaki teknik adamın kurmaylardan ilk isteği Benfica'dan eski öğrencisi Haris Seferovic'in takıma kazandırılması oldu. Yönetime listesini veren Jesus'un, yönetimden mutlaka 30 yaşındaki forvetin alınmasını istediği öğrenildi. Record'un duyurduğu haberde Fenerbahçe, Seferovic'in bonservisini 6-7 milyon Euro'ya bitirmenin hesaplarını yapıyor. Portekiz cephesinde Benfica'nın ise Seferovic'in transferi için 10 milyon Euro talep ettiği iddia edildi. İsviçreli yıldız da Benfica'dan ayrılmaya sıcak bakıyor. 2017 yazında E.Frankfurt'tan Benfica'ya bedelsiz katılan 30 yaşındaki forvet Benfica'da 3 kupa kazanmanın yanı sıra Portekiz Ligi'nin 2018- 19 sezonunda gol kralı oldu. Tecrübeli golcü 5 sezonda 188 maçta forma giyip 74 gol atarken, 26 asist yaptı.

YILLIK 7 MİLYON EURO KAZANACAK

YÖNETİMİNDEN resmi açıklama gelmemesine rağmen sarı-lacivertli ekiple 1 yıllık anlaşma sağladığı iddia edilen Jorge Jesus'un alacağı ücret de belli oldu. Portekizli 67 yaşındaki teknik adamın Fenerbahçe'den yıllık 7 milyon Euro alacağı iddia edildi. Sarı-lacivertli ekibin, en kısa sürede Jesus'un transferini açıklaması bekleniyor