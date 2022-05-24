Plaj voleybolunda müthiş şölen bitti

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 'Beach VW Pro Tour Kuşadası Challenge'da heyecan ödül töreniyle sona erdi. Kuşadası Sevgi Plajı'nda kurulan kortlarda gerçekleştirilen dev organizasyona 33 ülkeden 200 sporcu katıldı.



FİNALLERİN SONUNDA KUPA COŞKUSU

Şampiyonanın erkekler finalinde İsveç'ten David Ahman-Jonatan Hellvig ikilisi, Avustralya'dan Christopher McHugh-Paul Burnett ikilisini 19-21, 21-18, 15-12'lik setlerle 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Üçüncülüğü Almanya'dan Nils Ehlers-Clemens Wickler ikilisi elde etti. Kadınlar kategorisinde ABD'den Kristen Nuss-Taryn Kloth ikilisi, Avustralya'dan Mariafe Del Solar-Taliqua Clancy ikilisini 21-12, 17-21, 17-15' lik setlerle 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Kadınlarda üçüncülüğü ABD'den Terese Canon-Sarah Sponcil ikilisi elde etti. Dereceye girenlere kupa ve madalyalarını Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Cumhuriyet Başsavcısı Cem Koray Eryılmaz, TVF Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş ve bürokratlar verdi. Turnuvada toplam sporculara 150 bin dolar para ödülü dağıtıldı. ■ İHSAN KARATAŞ

DÜNYA ADA'YI İZLEDİ

19 Mayıs Perşembe günü başlayıp 4 gün süren organizasyon yaklaşık 5 bin sporsever tarafından ilgiyle izlendi. Dünya'nın gözü Kuşadası'nda oldu. Uluslararası birçok spor kanalı maçları canlı olarak yayınladı. Final maçlarını Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Cumhuriyet Başsavcısı Cem Koray Eryılmaz, TVF Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan vekili Evrim Karakoz, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Şarköy Belediye Başkanı Alper Var ve bürokratlar birlikte izledi. Ayrıca Türkiye Voleybol Federasyonu ödül töreninde, etkinliğin en büyük destekçilerine "teşekkür" plaketi sundu.