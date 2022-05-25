Balıkesir’in yağlı güresçileri kürsüde

BALIKESİR'İN Edremit ilçesinde düzenlenen 16. Edremit Belediyesi Geleneksel Şehit Hamdibey Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde 13 farklı kategoride toplam 380 güreşçi çayıra çıktı. Güreşlere Balıkesir Büyükşehir Belediyesporlu pehlivanlar damga vurdu. Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Yağlı Güreş Takımı'ndan ayak boyunda Ahmet Özkan 3., deste küçük boyda Yusufcan Aktaş 1., Furkan Elagöz 3., deste büyük boyda Berat Kabak 3., küçük orta küçük boyda Kutluhan Avşar 2., küçük orta büyük boyda Emin Erdoğan 1., büyük orta boyda Suat Süren 1., Kadir Karaman 3., başaltı boyunda Yunus Karabay 1., Tufan Güzeller ve Aykut Işık 3. oldu. 2023 yılında yapılacak olan yağlı güreşlerin ağalığı ihalesini iş insanı Hamit İzmirli kazandı. ■ SERVET SARUN

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