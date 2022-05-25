Fethiyespor bayramı

3. Lig 3. Grup'ta Ankara'daki Play-Off finalinde İçel İdmanyurdu'nu seri penaltılarla 5-4 mağlup ederek 3 yıl sonra 2. Lig'e dönen Fethiyespor, ilçeye bayram sevinci yaşattı. Ankara'daki Eryaman Stadı'nda normal süresi ve uzatma dakikaları golsüz biten finalde Fethiyespor'un 25 yaşındaki Beşiktaş altyapısında yetişen kalecisi Enes Fidayeo, rakip takımdan Nurettin ve Hakan'ın atışlarını çıkararak kahraman oldu. Fethiye'nin yıldızı Ali Han, kullandığı penaltıdan yararlanamamasına rağmen Berkin'in son penaltısı Muğla temsilcisine 2. Lig'i getirdi.

BU KEZ BAŞARILI OLDU

2. Lig'den 2018-2019 sezonunda küme düşen Fethiyespor, geçen sezon uzun süre lider götürdüğü ligde Play-Off'a kalıp yarı finalde elenmiş, bu sezon da ilk yarıyı en yakın rakibinin 9 puan önünde lider bitirmesine rağmen ikinci yarıda şampiyonluğu yine kaçırıp Play-Off'a kalmıştı. Play-Off maratonunda bu kez hata yapmayan Fethiyespor, yarı finalde Yeşilyurt DÇ Ofspor'u 1-1 ve 3-2'lik skorlarla eledikten sonra finalde İçel İdmanyurdu engelini de seri penaltılarla geçerek mutlu sona ulaştı. Ankara'ya gelen 8 bin taraftar zaferi doyasıya yaşarken, Fethiyespor'un sevincine yabancı turistler de ortak oldu. ■ ERDOĞAN CANKUŞ

SELAHADDİN DİNÇEL 4. KUPAYI KAZANDI

SEZON başında dümene geçen Selahaddin Dinçel, Fethiyespor'u 2. Lig'e taşıyarak kariyerine 4. kupayı ekledi. Kariyerinde daha önce Turgutluspor, Afyonspor, Torbalıspor, Kırşehir Belediyespor, Aydınspor 1923, Balıkesirspor, Menemenspor, Bergama Bld, Diyarbekirspor, Kocaelispor ve Erokspor'u da çalıştıran 46 yaşındaki teknik adam, Aydınspor 1923, Kırşehirspor ve Kocaelispor'la şampiyonluklar yaşamıştı.

TARAFTARLAR UYUMADI

FİNALDE İçel İdmanyurdu'nu seri penaltılarla yenerek 3 yıl sonra 2. Lig'e dönen Fethiyespor, tüm Fethiye'yi sokaklara döktü. Final için Başkent'e koşan binlerce taraftar maçın ardından büyük coşku yaşarken, Eryaman Stadı'ndaki coşku Fethiye'de sokaklara taştı. Finali dev ekranda ve evlerinde izleyen Fethiyeliler, özellikle seri penaltılarda büyük heyecan yaşadı. Berkin'in son penaltısından sonra binlerce Fethiyeli ilçede kutlama yaptı. Fethiyeliler meydanları doldurup gece geç saatlere kadar araçlarıyla ilçede şampiyonluk turu attı.

Atatürk caddesi üzerinden Fethiyespor bayrakları ile Kandönmez kavşağına gelen Fethiyesporlular; coşkulu bir şekilde kutlama yaptılar. Kutlamalar nedeniyle Fethiye'de şehir içi trafiği kilitlendi. Kutlamalarda lacivert-beyaz en büyük Fethiyespor diye haykıran Fethiyesporlu taraftarlar; Fethiyespor marşını çaldılar. Davul ve zurnayla kutlama yapan Fethiyesporlular, sokaklarda gece boyunca oynadılar.