Havuza Yaşar damgası

YAŞAR Üniversitesi'nin yüzmede çoğu milli takımlarda yer alan öğrencileri geçen hafta hem açık su yüzme yarışlarında hem de GNÇ Sporfest 2022'de birçok dereceye imza attı. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun organizasyonlarından biri olan GNÇ Sporfest 2022'nin yüzme dalına Yaşar Üniversitesi sporcuları damga vurdu ve 1 genel klasman, 5 takım ve 11 bireysel dereceye imza attı. İlayda Kargın 100 metre sırt ve 50 metre sırtta 1.'liği, 50 metre kelebek ve 100 metre serbestte 2.'liği, Ali Ergün Yeke 400 metre karışık ve 400 metre serbestte 1.'liği, Tunçay Cenk Ceritoğlu 200 metre sırt ve 200 metre karışıkta 2.'liği, 50 ve 100 metre sırtta 3.lüğü, Selina Çolak ise 400 metre serbestte 3.lüğü, elde etti. Yaşar Üniversitesi sporcuları, takım olarak da erkekler genel klasman, 8x50 metre serbest kadın-erkek mix, erkekler 4x50 metre serbest, erkekler 4x100 metre serbest ve erkekler 4x100 metre bayrakta ise 3.lüğü, kazandı.

ŞEHRAN KARTAL'DAN BÜYÜK BAŞARI

5. Uluslararası Dalyan Açık Su Yüzme Yarışması, İztuzu Plajı'nda, "Carettalarla Yüzüyoruz" temasıyla 478 sporcunun katılımıyla yapıldı, Şehran Kartal (19), büyük bir başarıya imza attı. Kartal, 5 km'lik parkurda genel klasmanda ve 18-24 yaş grubunda 1. oldu.