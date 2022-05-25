KSK havlu attı

ING Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final üçüncü ve son maçında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Euro- League şampiyonu Anadolu Efes'e 83-68 yenilerek elendi. Seriyi 2-1'e getiren İstanbul ekibi, adını yarı finale yazdırdı. Bilindiği üzere geçen hafta oynanması gereken maç Efes'in Avrupa'da oynayacağı maçlar nedeniyle ertelenmişti. Karşılıklı sayılarla başlayan maçın ilk çeyreğini 28-18 ve devresini 45-42 Efes önde kapattı. Çekişmeli geçen üçüncü çeyreğin başında İzmir ekibi, Colson'ın sayısıyla 48-48 beraberliği yakaladı. Rakibinin öne geçmesine izin vermeyen Anadolu Efes, Beaubois'nın üçlüğüyle son bölüme 64-59 galip girdi. Son çeyrekte Larkin'in etkili oyunuyla maça ağırlığını koyan Anadolu Efes, karşılaşmayı 83-68 kazandı. Lacivert-beyazlı takım, bu sonuçla adını yarı finale yazdırdı ve Galatasaray Nef'in rakibi oldu. İzmir temsilcisi ise Avrupa ve kupadan sonra lige de havlu attı.

KARŞILAŞMA ÖNCESİ KUPA TÖRENİ YAPILDI

KARŞILAŞMA öncesinde düzenlenen törende Anadolu Efes'in ikinci EuroLeague şampiyonluğu için hazırlanan bayrak, Sinan Erdem Spor Salonu'na asıldı. Geçtiğimiz sezon kazanılan ilk EuroLeague şampiyonluğu bayrağının yerine asılan yeni bayrak, üst üste gelen iki tarihi başarıyı da kapsayan özel bir tasarımla hazırlandı. Böylece Anadolu Efes'in, hem 2020-2021 hem de 2021-2022 sezonlarındaki EuroLeague şampiyonlukları tek bayrakta bütünleşti. Bayrak için yapılan törenin yanı sıra Euro- League şampiyonluk kupası da taraftarlarla buluştu.