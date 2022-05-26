Bodrum’un maçı İzmir’de

TFF 2. Lig Play-Off'unda finale yükselen Bodrumspor, rakibi Teco Karacabey Belediyespor ile maçını İzmir'de oynayacak. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada karşılaşmanın 29 Mayıs Pazar günü saat 21.00'de Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacağı ifade edildi. Finali kazanan takım tarihinde ilk kez 2022-2023 sezonunda Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek. Karşılaşmanın TRT Spor veya A Spor ekranlarından yayınlanması gündemde. Play-Off yarı finalinde evindeki ilk maçta 3-1 mağlup ettiği Bayburt Özel İdarespor'u deplasmanda da 3-0'la geçip adını finale yazdıran Ege temsilcisi Bodrumspor'un önünde tarihinde ilk kez Spor Toto Birinci Lig'e çıkmak için yalnızca 90 dakika kaldı.

BODRUMSPOR BİR İLKİ BAŞARMAK İSTİYOR

MUĞLA'NIN dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'un tek profesyonel temsilcisi Bodrumspor, finalde 1. Lig'e adını yazdırırsa bir ilki başaracak.