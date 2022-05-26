KSK nokta atışı yapacak

TFF 3. Lig'de sezon biter bitmez transfere yönelip, bu hafta sonuna kadar imza atması beklenen Metin Peker dışında iç transferi tamamlayan Karşıyaka'da teknik direktör Erman Güraçar, dış transfer listelerinin de hazır olduğunu söyledi. Dış transfer için ön hazırlığı henüz sezon bitmeden yaptıklarını belirten Güraçar, "Transferde A, B ve C planlarımız hazır. Ancak henüz çok erken, Play-Off maçları bile bitmedi. Erken transfer riskli ve yüksek maliyetli olur. Takip ettiğimiz oyuncularla ilgili görüşmeler önümüzdeki haftadan itibaren başlayacak. Mevcut kadromuz iyi, transferde populist davranmayıp ihtiyaca göre nokta takviyeler yapacağız" diye konuştu.

GÜRAÇAR: HATA YAPMAK İSTEMİYORUZ

Takımın ana rotasyonuna girecek 1-2 oyuncu ve takip ettikleri 3-4 genci kadroya kazandırmak istediklerini dile getiren Güraçar şöyle konuştu: "Çok transfer yapmak hata. Şampiyonluk yalnız transferle, parayla olmaz. Ayarları bozmayacağız."