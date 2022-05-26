  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor KSK nokta atışı yapacak

KSK nokta atışı yapacak

Karşıyaka Teknik Direktörü Erman Güraçar, transferde ince eleyip sık dokuyacaklarını, kadro istikrarını da koruyacaklarını söyledi

26.5.2022

KSK nokta atışı yapacak

TFF 3. Lig'de sezon biter bitmez transfere yönelip, bu hafta sonuna kadar imza atması beklenen Metin Peker dışında iç transferi tamamlayan Karşıyaka'da teknik direktör Erman Güraçar, dış transfer listelerinin de hazır olduğunu söyledi. Dış transfer için ön hazırlığı henüz sezon bitmeden yaptıklarını belirten Güraçar, "Transferde A, B ve C planlarımız hazır. Ancak henüz çok erken, Play-Off maçları bile bitmedi. Erken transfer riskli ve yüksek maliyetli olur. Takip ettiğimiz oyuncularla ilgili görüşmeler önümüzdeki haftadan itibaren başlayacak. Mevcut kadromuz iyi, transferde populist davranmayıp ihtiyaca göre nokta takviyeler yapacağız" diye konuştu.

GÜRAÇAR: HATA YAPMAK İSTEMİYORUZ
Takımın ana rotasyonuna girecek 1-2 oyuncu ve takip ettikleri 3-4 genci kadroya kazandırmak istediklerini dile getiren Güraçar şöyle konuştu: "Çok transfer yapmak hata. Şampiyonluk yalnız transferle, parayla olmaz. Ayarları bozmayacağız."

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA