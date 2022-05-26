Menemen’in planı hazır

Üç yıldır mücadele ettiği Spor Toto 1. Lig'de tutunamayan ve ligin bitimine 1 maç kala 2. Lig'e düşen Menemenspor'da yeni sezonun planları erken yapılmaya başlandı. Ligin bitimine 4 hafta kala Recep Yazıcı'yı göreve getiren İzmir ekibinin yeni sezonda da tecrübeli teknik direktör ile yola devam edeceği öğrenilirken, alt yapı çalışmalarına da büyük önem verileceği belirtildi. Menemenspor Onursal Başkanı Tahir Şahin ile görüştüklerini ve gelecek sezon için de anlaştıklarını belirten Yazıcı, "Başkanımız da yeni sezonda bizimle yola devam etmek istediğini söyledi. Takımdan ayrılan yabancı ve kiralık futbolcularımızın yerini en iyi şekilde dolduracağız" diye konuştu.

YAZICI: YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR

Yeni sezonda 2. Lig'de başarıyı yakalamak adına hem sportif hem de idari olarak gerekenleri yapacaklarını belirten Yazıcı, Menemenspor'un bir akademiye ihtiyacı olduğunu ve en büyük hedeflerinin de bunu gerçekleştirmek olduğunu söyledi. Altınordu gibi bir modeli hayata geçirmek istediklerini vurgulayan Yazıcı şöyle devam etti: "Tahir başkan gençlere çok önem veren bir futbol adamı. Başkandan Menemenspor Akademisi için söz aldım. Türk futboluna kazandırdığım oyunculara Menemen'deki gençleri de katmak istiyorum. Alt yapı eksikliğini kuracağımız akademi ile çözerek uzun vadede başarıya ulaşacağız, gençlerimiz bu şansı hak ediyor." ■ BERKE ÖZBAY

YEDİ OYUNCUNUN SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

MENEMEN'DE yabancıların yanı sıra 7 yerli futbolcunun da sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor. İzmir temsilcisinde kaleci Murat Hocaoğlu, Oğuzhan Çapar, Mete Çelik, Enes Sağlık, Oğuzhan Aydoğan, Muhammed Himmet Ertürk ve Ahmet Sagat'ın geleceği ile ilgili henüz bir gelişme yaşanmazken, yönetimin bu oyuncularla önümüzdeki günlerde bir görüşme yapacağı öğrenildi. Kiralık olarak kadroda yer alan ve sözleşmeleri sona eren Batuhan Şen, Anıl Yaşar, Mahmut Akan, Emre Batuhan Adıgüzel ve Batuhan Kırdaroğlu'nun ise takımdan ayrıldığı belirtildi.