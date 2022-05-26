Milliler güzel başladı

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında Slovakya ile karşılaştı. İlk kez milli takım düzeyinde karşılaşmanın gerçekleştiği Elazığ'da, Fırat Üniversitesi Spor Salonu'ndaki müsabaka saat 17.30'da başladı. 3 set süren maçta milli takım 25-15, 25-20 ve 25-20'lik skorlarla sahadan 3-0 galip geldi. Gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar ve final grubuna ev sahipliği yapacak ülke, Dörtlü Final müsabakaları oynamaya hak kazanacak. CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finali'nde ilk iki sırada yer alacak takımlar, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Challenger Kupası'nda mücadele etme hakkı elde edecek. FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan takım ise önümüzdeki yıl FIVB Voleybol Milletler Ligi biletini alacak.

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