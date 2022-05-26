Ya Terim Ya Buruk

G.Saray'da gözler 11 Haziran'daki seçime çevrilirken başkan adaylarından Dursun Özbek'in, teknik direktörlük görevi için tercihini yerli hocadan yana kullanacağı ve Fatih Terim ve Okan Buruk'la görüşeceği öğrenildi. Özbek'in önceliğinin Terim olduğu bilinirken anlaşma sağlanamaması halinde rotayı Okan Buruk'a çevireceği öğrenildi. Bilindiği üzere Buruk geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Galatasaray için hazırım" demişti. Ayrıca Özbek yönetimindeki birçok ismin Buruk tercihine daha sıcak yaklaştığı da gelen haberler arasında. Bu arada Galatasaray Mayıs ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı, Galatasaray Lisesi İnan Kıraç Salonu'nda gerçekleşti

ZAMALEK'TEN İHTAR

DEVRE arası transfer döneminde Mostafa Mohamed'in 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonunu kullanan ancak oyuncunun kulübü Zamalek'e henüz bu ödemeyi yapamayan Galatasaray, FIFA tarafından transfer yasağı cezası alabilir. Mostafa Mohamed'i, kontratındaki madde nedeniyle gönülsüz veren Zamalek'in ise bu gelişme üzerine harekete geçtiği ve Galatasaray'a uyarı faksı çektiği bildirildi.