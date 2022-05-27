Fethiye’nin yıldızlarına hücum

3. Lig 3. Grup Play-Off finalinde İçel İdmanyurdu'nu penaltılarla 5-4 yenerek şampiyon olan ve 3 sezon sonra 2. Lig'e dönen Fethiyespor'un yıldız isimlerine teklif yağıyor. Play-Off yarı final ilk maçında Yeşilyurt DÇ Ofspor'a karşı bir penaltı atışını kurturan, finalde İçel İY karşısında iki penaltı atışında gole izin vermeyen 25 yaşındaki kaleci Enes Fidayeo, Süper Lig ve 1. Lig ekiplerinin radarına girdi. Ahmet Altın'ın gönderilmesi sonrası eldivenleri giyen ve 25 maçta görev yapan Enes'i, Süper Lig'den Ümraniyespor, Gaziantep FK, Giresunspor, 1. Lig'den de Samsunspor, Keçiörengücü, Tuzlaspor ve Gençlerbirliği istiyor.

BOMBACILAR GÖZDE

Fethiyespor'un bu sezon en çok gol atan iki ismi Ali Han Tuncer ile Nurettin Çakır da transferin gözdesi durumunda. Bu sezon 36 karşılaşmada banko görev yapan 27 yaşındaki hücum oyuncusu Ali Han, attığı 22 golle dikkat çekti. Yine bu sezon 35 maçta banko forma giyen forvet oyuncusu Nurettin de 24 golle alkış topladı. İki oyuncu, Fethiyespor'un 37 maçta kaydettiği 68 golden 43'üne imza attı. Ali Han'a, Amed Sportif, Çorum FK, 1461 Trabzon, Nurettin'e Isparta 32 Spor, Nazilli Belediyespor, Somaspor, Esenler Erokspor, Şanlıurfaspor ve İnegölspor talip oldu. ■ ÜMİT YÖNEY