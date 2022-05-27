Kendi yıldızları rakip

2. Lig'de Play-Off finaline çıkarak tarihinde ilk kez 1. Lig'in kapısına dayanan Bodrumspor, finalde kendi oyuncularına rakip olacak. Yeşil-beyazlı ekip Pazar günü bu sezon kapılarını açan Türkiye'nin en yeni stadyumu İzmir Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 21.00'de oynanacak finalde devre arasında kiralık gönderdiği futbolcuları Harun Kavaklıdere ve Sergen Yatağan'ın forma giydiği Teco Karacabey Belediyespor'la karşılaşacak. Bodrumspor'da 5 sezon görev yapıp devre arasında sezon sonuna kadar Bursa ekibine kiralanan 24 yaşındaki Harun, yeni takımıyla finale çıkıp kendi kulübüne rakip oldu. Son 3 yıldır Bodrum'da forma giyen 23 yaşındaki Sergen de Harun'la birlikte devre arasında sezon sonuna kadar Karacabey'in yolunu tutup finalde kulübüyle karşılaştı. Farklı duygularla maça çıkacak iki futbolcu final karşılaşmasının ardından Bodrumspor'a dönecek.

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