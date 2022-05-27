Körfez çiçek açtı

Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları'nda Bodrum'da varış noktasına ulaşan ilk tekne Arçelik Sailing Team oldu. Yarışın Marmaris ile Bodrum arasındaki 190 millik ilk etabı olan Halikarnas Kupası'nın startı önceki gün verilmişti. 14 farklı ülkeden 400'ün üzerinde sporcunun katılımıyla yapılan yarışlar renkli görüntülerle başladı.

Farklı sınıflarda düzenlenen yarışta Arçelik Sailing Team, Bodrum'da varış noktasına ulaşan ilk tekne oldu. Ekip, Marmaris'ten 21 saat 25 dakikada Bodrum'a ulaşarak Halikarnas Kupası Line Honours Ödülü'nü almaya hak kazandı. Varış noktasına ikinci olarak varan tekne ise Rusya'dan Courrier du Coeur oldu. Yarışlar bugüna Bodrum'da sona erecek. Yarın Bodrum Kalesi'nde gerçekleştirilecek ödül töreni ile Halikarnas Kupası'nın kazananları kupalarına kavuşacak.